Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”
George Simion
Publicat13 iun. 2026, 10:16
Sursărealitatea.net
Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu respectă constituția. Sunt declarațiile făcute de George Simion. Liderul AUR spune că motivul principal este faptul că a propus un premier care nu a luat nici măcar 50 de mii de voturi și complotează împotriva românilor.
Citește și
- 14:45Italia majorează cheltuielile pentru apărare la 2,8% din PIB
- 14:28Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui
- 13:52Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare
- 10:08Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News