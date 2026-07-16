Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că mimează dialogul pe tema Codului urbanismului, convocând la Palatul Cotroceni doar partidele care au blocat ani la rând proiectul și excluzând principalul partid de opoziție, în timp ce România riscă să piardă 970 de milioane de euro din PNRR.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mihai enache