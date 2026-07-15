AUR încheie un acord de consultare și dialog cu principalele confederații sindicale pentru corectarea Legii salarizării unitare

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au avut miercuri, 15 iulie, o întâlnire cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru a discuta cu privire la viitoarea Lege a salarizării unitare din sectorul public, un act normativ cu impact major asupra veniturilor a peste 1,3 milioane de lucrători din sistemul bugetar.

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