Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”

Deputatul AUR și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Sorin Muncaciu, acuză Guvernul Bolojan că și-a construit politica de austeritate pe veniturile angajaților din sistemul de sănătate, în ciuda sacrificiilor depuse de aceștia în cele mai grele momente pentru a îngriji pacienții.
Sorin Muncaciu cere Guvernului reluarea imediată a dialogului cu reprezentanții Federației SANITAS și ai celorlalte organizații sindicale pentru a se renunța la măsurile contestate și a pregăti o lege a salarizării corecte, care să nu le încalce drepturile salariale.
„Luni, peste 400 de spitale din România vor intra într-o grevă de avertisment, iar mii de medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri, registratori, personal TESA și angajați din asistența socială vor transmite un mesaj fără precedent: sistemul sanitar a ajuns la limita rezistenței.
Ca medic și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, nu pot privi această situație ca pe un simplu conflict de muncă. Este un semnal de alarmă național.
În intervalul 09:00–11:00 nu vor avea loc internări, consultații, tratamente sau intervenții chirurgicale programate, fiind asigurate doar urgențele și activitatea minimă prevăzută de lege.
Dacă dialogul cu Guvernul va eșua, pe 28 iulie este anunțată greva generală, cu efecte mult mai grave asupra sistemului medical.
Această situație nu a apărut peste noapte. Actualul Guvern a ales să construiască politica de austeritate inclusiv pe spatele sistemului sanitar, reducând drepturi și afectând veniturile celor care au ținut spitalele deschise în cele mai dificile momente.
Prin actele normative contestate de sindicate au fost diminuate sau afectate drepturi salariale, sporuri și alte beneficii, deși personalul medical lucrează zilnic în condiții de stres, risc biologic, epuizare fizică și psihică și cu o responsabilitate uriașă față de viața pacienților.
Federația SANITAS solicită, în mod legitim:
restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/2023, afectate prin OUG nr. 7/2026;
anularea reducerii sporurilor și a diminuării concediilor suplimentare introduse prin OUG nr. 36/2025;
acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță;
reluarea dialogului privind noua lege a salarizării;
coeficienți de salarizare corecți pentru întreg personalul din sănătate și asistență socială;
menținerea sporului de tură de 15%;
menținerea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală;
reintroducerea sporului pentru condiții de muncă;
includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare;
alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar.
Aceste revendicări nu reprezintă privilegii. Ele reprezintă recunoașterea unor condiții reale de muncă.
În spitale se lucrează zi și noapte, în weekend, de Crăciun, de Paște și în toate sărbătorile legale. Se lucrează în secții ATI, UPU, blocuri operatorii, oncologie, boli infecțioase, psihiatrie, laboratoare și secții unde fiecare tură înseamnă responsabilitate maximă și expunere permanentă la risc.
Nu poți cere performanță, profesionalism și responsabilitate maximă în timp ce diminuezi drepturile celor care poartă pe umeri întreg sistemul.
România se confruntă deja cu un deficit major de personal medical. Mii de medici și asistenți au ales în ultimii ani să profeseze în alte state europene, unde munca lor este respectată și remunerată corespunzător.
Orice nouă reducere a veniturilor riscă să accelereze acest exod. Iar atunci nu vor pierde doar angajații din sănătate. Vor pierde pacienții. Vor pierde spitalele. Va pierde România.
În loc să combată risipa administrativă, birocrația excesivă, achizițiile ineficiente și managementul defectuos, Guvernul a ales cea mai simplă soluție: diminuarea drepturilor personalului medical. Aceasta nu este reformă. Este transferarea costului dezechilibrelor bugetare asupra celor care salvează vieți.
Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate solicit Guvernului să reia imediat dialogul cu reprezentanții Federației SANITAS și ai celorlalte organizații sindicale, să renunțe la măsurile care afectează personalul medical și să prezinte un calendar clar pentru noua lege a salarizării.
Sistemul sanitar are nevoie de investiții, de predictibilitate, de respect și de stabilitate.
Românii nu își doresc spitale în grevă. Românii își doresc spitale funcționale, personal medical motivat și un stat care înțelege că sănătatea nu este o cheltuială, ci cea mai importantă investiție într-o națiune.
Când peste 400 de spitale ajung să protesteze, problema nu mai este a personalului medical. Problema este a Guvernului. Iar consecințele le suportă fiecare român care intră pe poarta unui spital”, a declarat deputatul AUR și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Sorin Muncaciu.
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