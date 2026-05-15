Legătura dintre Ilie Bolojan și frații Micula. Dovezi-șoc: banii statului împărțiți pe șervețel în biroul premierului -VIDEO

Sursă: realitatea.net

Apar noi dovezi șocante despre legătura dintre Ilie Bolojan și frații Micula. În 2019, premierul de la acea vreme, Ludovic Orban, împărțea cu frații miliardari banii din fondul de rezervă al statului pe un șervețel. La acea vreme, Ilie Bolojan era secundul lui Orban în PNL. Din minuta unei ședințe de Guvern de la finalul anului trecut reiese clar și lipsa de interes a Executivului pentru rezolvarea cazului în favoarea statului român. Funcționari-cheie din Ministerul de Finanțe acuză acum că se fac presiuni pentru continuarea plăților în conturile afaceriștilor controversați din Bihor.

”În 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat a fost prioritizarea suspectă a unor plăți uriașe, și aici vorbim de peste 230-250 de milioane de euro, către miliardarii controversați de la Oradea, celebrii frați Micula, deși existau atunci mecanisme suficiente pe care să le folosească statul român ca aceste plăți măcar să fie suspendate”, a declarat Daniel Zamfir.

Senatorul PSD a subliniat că Ilie Bolojan a stins rapid” lumina din cămara în care l-a găsit pe dinozaur”.

”În decembrie 2025, domnul premier demis Ilie Bolojan îi cere secretarului de stat de la cancelaria domniei sale, domnului Andrei Lupu de la USR, să convoace o întâlnire cu responsabilii din instituțiile statului ca să discute despre cazul fraților Micula. Ce a aflat acolo, asta e important. Acolo a aflat că noul său aliat, resuscitat, spălat și bun de pus în ramă acum, că imediat după ce a preluat mandatul de prim-ministru în 2019, a chemat în bucătăria cea mai importantă din Guvern, biroul primului ministru, pe funcționari din Ministerul de Finanțe pentru a negocia direct și netransparent împărțirea banilor din fondul de rezervă al Guvernului”, a declarat senatorul PSD, Daniel Zamfir”, a mai spus acesta.

Cronologia jafului din banii statului: jocul grupării din Bihor

Dezvăluirea șocantă a fost făcută în ședința de Guvern din 18 decembrie 2025 de către directorul Direcției Juridice din Ministerul de Finanțe, cel care coordonează apărarea României împotriva fraților Micula. El a povestit cum, în 2019, a fost chemat în biroul premierului Orban, unde acesta împărțea bani din fondul de rezervă cu frații Micula. Aproximativ 240 de milioane de euro a virat Guvernul în conturile celor doi frați în 2019 și 2020.

”În 2019, când am preluat guvernul, am fost confruntat cu o situație extrem de gravă: oprirea finanțării la ROMATSA, care însemna practic riscul de a pierde dreptul de a dirija avioanele în spațiul aerian românesc, de asemenea, cu executări silite împotriva acțiunilor celor mai valoroase companii de stat ale României, toate acțiunile realizate de Ioan Micula”, a afirmat Ludovic Orban.

Fostul premier a susținut că ”nu aveam ce să fac, eram obligat să plătesc acele despăgubiri. N-am plătit-o fără negocieri, am negociat și am ajuns practic la cea mai mică sumă posibilă care putea fi plătită. Pe de altă parte, eram pus în fața unei situații în care, dacă nu aș fi acceptat să plătesc, Ioan Micula s-ar fi îndestulat într-un mod mult mai dăunător intereselor statului român”.

La acea vreme, Ilie Bolojan era secundul lui Ludovic Orban în PNL. Mai grav, deși a ascultat dezvăluirea în ședința de Guvern, Ilie Bolojan nu a inițiat niciun demers în acest sens, nu a făcut publice informațiile și, mai mult, a continuat să spună că își dorește o alianță politică cu Ludovic Orban.

De ce vrea Bolojan alianță cu Orban. Legătura cu frații Micula

Considerat un apropiat atât al lui Ludovic Orban, cât și al fraților Micula, actualul premier este acuzat că a făcut inclusiv presiuni asupra funcționarilor din Ministerul de Finanțe ca să continue plățile în conturile fraților milionari și să împiedice continuarea demersurilor de apărare a statului român în procesele împotriva celor doi afaceriști.

”De când suntem împreună, Ilie Bolojan și cu mine, am avut o relație foarte bună. (...) Încă de când era secretar general al Guvernului, nu știu dacă își aduce cineva aminte, dar Ilie Bolojan a fost secretar general al Guvernului.

Ilie Bolojan a făcut parte ca prim-vicepreședinte din echipa mea, ca președinte al Partidului Național Liberal. Nu are niciun fel de legătură. Orice fel de speculație se face pe acestă temă respect categoric.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, frații Micula ar fi jucat un rol important și în impunerea lui Ilie Bolojan în fruntea politicii bihorene și, mai apoi, în funcții-cheie în Guvern.

Reporter: Există vreo legătură între Ilie Bolojan și frații Micula?

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Astea sunt niște declarații politice absolut fără niciun substrat.

Reporter: Social-democrații spun că au existat presiuni la Ministerul Finanțelor asupra funcționarilor să facă în continuare plățile pentru frații Micula și spuneau că există presiuni ca Ministerul Finanțelor să nu meargă înainte pe calea legală, astfel încât statul să oprească aceste plăți. Ce știți despre asta?

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nimic și sunt speculații care n-au fost dovedite cu absolut nimic.

Reporter: Deci nu se cunosc Ilie Bolojean cu frații Micula?

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu știu dacă se cunosc. Serios, nu știu dacă se cunosc. Chiar nu știu dacă se cunosc.

În 2025, procurorii au descins la mai multe proprietăți ale fraților Micula, acuzați că și-au transferat mai multe terenuri, hale și alte active pe alte firme, astfel încât să scape de plata despăgubirilor către statul român. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.

Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere tuturor celor menționați, însă până la momentul publicării acestui material, doar Viorel Micula a oferit un răspuns neclar cu privire la acuzații.