Nicușor Dan reia negocierile pentru formarea guvernului. Ce scenarii are pe masă

Președintele Nicușor Dan ar urma să discute din nou cu liderii după summitul B9 de la mijlocul săptămânii viitoare. Blocajul se adâncește și deși șeful statului și-ar dori refacerea fostei coaliții, se conturează mai degrabă varianta unui guvern minoritar asumat fie de PNL sau de PSD, potrivit Realitatea Plus.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că PNL și USR urmează ca în perioada următoare să-și coordoneze deciziile privind această criză politică. Pe de altă parte, liderul UDMR face apel la Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz să se așeze la aceeași masă. Tot Kelemen Hunor susține că în cazul în care coaliția se reface, premierul nu ar trebui să vină nici de la PNL, dar nici de la PSD.

Nu e clar nici cât poate sta Ili Bolojan interimar la Palatul Victoria, iar Nicușor Dan va convoca consultări oficiale abia după ce va exista un consens.

Pe de altă parte, liderul AUR și al opoziției parlamentare, George Simion, îi cere șefului statului să desemneze de urgență un prim-ministru. Partidul condus de Simion a transmis ca va intra la guvernare doar dacă va avea funcția de premier.