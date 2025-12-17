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Politica· 2 min citire
George Simion invită USR la votul moțiunilor împotriva miniștrilor de Interne și Justiție
George Simion invită USR la votul moțiunilor împotriva miniștrilor de Interne și Justiție
„Votul are loc pe 22 decembrie”
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