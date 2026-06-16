Călin Matieș (deputat AUR): „Incompetența conducerii ANSVSA a blocat, din nou, exporturile de ovine și condamnă la faliment mii de fermieri români”

Deputatul AUR Călin Matieș acuză conducerea ANSVSA de gestionarea dezastruoasă a focarului de pestă a micilor rumegătoare și avertizează că restricțiile impuse la nivel național pun în pericol exportul a peste un milion de ovine și lovesc direct într-unul dintre cele mai importante sectoare ale agriculturii românești.
„Din nou, ANSVSA-ul reușește să închidă România din cauza lipsei măsurilor, a metodologiilor. Președintele Bociu, de la PNL, reușește să îngenuncheze ciobanii și fermele de oi din România încă o dată. În România sunt 10 milioane de oi, care nu mai pot pleca la export. Suntem printre cei mai mari exportatori și cei mai mari crescători de oi din Europa.
În acest moment, România este închisă pentru exportul de ovine și caprine din cauza unui caz de 8 oi din județul Mureș, a raportărilor necontrolate, dar și a lipsei măsurilor pe care ANSVSA-ul trebuia să le adopte. Ca rezultat, exportul a un milion de oi care trebuia să plece în Algeria este, în acest moment, nesigur. Practic, ANSVSA-ul în continuare își bate joc de fermierii din România.
Nu pot să înțeleg un lucru: în cazuri mult mai periculoase, cum este febra aftoasă, care nu numai că poate afecta oile, ci afectează porcii, caii, vitele, afectează toate animalele care au copita despicată, europenii iau măsura de a izola localitatea, de a crea cordoane de siguranță, nu intră, nu iese nimic, doar localitatea. România, în cazul unei boli care nu este nici pe jumătate așa de periculoasă, febra micilor rumegătoare, pesta micilor rumegătoare, intră în carantină. Este o măsură disproporționată care pune în genunchi fermierii români, crescătorii de animale.
Președintele ANSVSA de la PNL trebuie să-și dea demisia imediat și trebuie pus un președinte care înțelege agricultura, înțelege iubirea de țară și înțelege că producătorul român trebuie să trăiască”, a declarat deputatul AUR, Călin Matieș.
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