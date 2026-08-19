Prosumatorii pot lua până la 15.000 de lei de la AFM pentru bateriile de stocare. Ce documente trebuie depuse

Prosumatorii care vor să își instaleze sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice pot primi o finanțare de până la 15.000 de lei printr-un program derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Sprijinul financiar are ca obiectiv creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, astfel încât electricitatea produsă de prosumatori să poată fi utilizată ulterior pentru consumul propriu, iar energia rămasă să poată fi livrată în rețeaua națională.

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