Pieţele financiare mondiale sunt serios afectate.

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere, atingând vineri dimineaţă 110 dolari, iar ţiţeiul american a urcat la 111 dolari, un record pentru Statele Unite.

Pieţele financiare sunt serios afectate de temerile că războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat vineri în cea de-a 35 zi, se va prelungi, după ce ţările din Golf au cerut Consiliului de Securitate ONU aprobarea pentru a intra în război şi a restabili trecerea prin strâmtoarea Ormuz, blocată de armata iraniană.

La noi, preţul mediu al unui litru de motorină standard a trecut din nou peste pragul de 10 lei, după ieftinirea temporară de la mijlocul săptămânii, în timp ce varianta premium se comercializează cu un preţ mediu de 10,6 lei pe litru.

Motorina urmează să se ieftinească cu 30 de bani pe litru, după ce guvernul va adopta vineri actul normativ prin care reduce acciza. În acelaşi timp, preţul mediu al benzinei standard a scăzut uşor, ajungând la 9,25 lei pe litru, în timp benzina premium se vinde cu 9,8 lei pe litru în aproape staţiile de alimentare.