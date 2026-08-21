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Economie· 1 min citire
Mica recalculare bate pasul pe loc. Un milion de pensionari așteaptă încă majorările promise
Publicat21 aug. 2026, 09:52
SursăRealitate Plus
Mica recalculare, procesul care ar fi trebuit să se încheie în urmă cu doi ani, este încă blocată. Aproape un milion de dosare nu au fost finalizate, iar printre explicații sunt problemele softului și complexitatea documentelor.
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