Europa, amenințată de o criză agricolă fără precedent

Publicat 19 aug. 2026, 07:27 Sursă realitatea.net

Europa se apropie de o criză agricolă fără precedent, după o vară cu valuri succesive de căldură și secetă severă. Fermierii avertizează că recoltele sunt afectate dramatic. În Franța, producția de legume a scăzut cu până la 60% pentru unele culturi, iar recolta de porumb este estimată să fie cu 35% mai mică decât anul trecut.

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