Daniel Udrescu: Războiul economic în care România este atacată prin practici contrare dezvoltării

România se află sub un asediu economic nevăzut, orchestrat prin politici fiscale sufocante și atacuri hibride menite să blocheze pilonii de bază ai dezvoltării naționale. În timp ce discursul oficial mimează stabilitatea, realitatea din teren indică o agresiune directă asupra motoarelor care țin țara în mișcare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu