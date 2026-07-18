Industria auto românească a pierdut 18.100 de angajați în 16 luni

Numărul angajaților din fabricile românești de autovehicule și componente scade constant, fără a fi un episod izolat.
La finalul lunii aprilie 2026, sectorul CAEN 29 a ajuns la 132.800 de salariați, cel mai redus nivel din 2012, din cauza reculului producției europene și a pierderii de competitivitate.
Industria auto, un pilon important pentru locurile de muncă din producție, a pierdut 18.100 de angajați în 16 luni, între ianuarie 2025 și aprilie 2026, de la 150.900 la 132.800. Aceasta înseamnă o scădere medie lunară de 1.200 de salariați, fără nicio lună de creștere, într-un sector care înregistra 206.300 de angajați la vârful din 2018. Comparativ cu acel maxim, pierderea cumulată din ultimii opt ani este de aproximativ 73.000 de locuri de muncă, adică peste o treime din forța de muncă de atunci.
Pentru economie, miza depășește statisticile de ocupare. O bază mai mică de salariați înseamnă contribuții sociale și impozite salariale reduse la buget. De asemenea, creează o presiune suplimentară pe județele unde furnizorii auto sunt angajatori dominanți. Pe plan operațional, comenzile mai slabe din Germania și costurile mai mari cu energia și salariile modifică strategia grupurilor transfrontaliere, iar competiția se mută tot mai vizibil către piețe non-UE, precum Maroc și Turcia.
Cel mai puternic recul lunar din interval s-a văzut în ianuarie 2026, când au dispărut aproximativ 3.100 de locuri de muncă. A urmat un nou minus de 1.300 de persoane în aprilie 2026. Pentru companii, o astfel de secvență înseamnă ajustări succesive ale costurilor, nu o singură restructurare care încheie rapid bilanțul.