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Rezultate Loto 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto 19 iulie 2026

Rezultate Loto 19 iulie 2026

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 20 iul. 2026, 08:23

Loteria Română a organizat duminică, 19 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, premiul de categoria I a avut un report de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro).

Rezultatele Loto din 19 iulie 2026

  • Loto 6/49: 12, 19, 15, 41, 43, 18

  • Noroc: 5 8 5 9 1 1 7

  • Joker: 17, 35, 1, 44, 17 + 19

  • Noroc Plus: 3 1 5 6 1 3

  • Loto 5/40: 16, 14, 37, 12, 15, 19

  • Super Noroc: 6 7 8 3 0 9

Reporturi importante

Pe lângă marele premiu de la Loto 6/49, Loteria Română a anunțat și următoarele reporturi:

  • Noroc: peste 3,23 milioane de lei;

  • Joker: peste 2,13 milioane de lei la categoria I;

  • Noroc Plus: peste 454.500 de lei;

  • Loto 5/40: peste 607.100 de lei;

  • Super Noroc: peste 313.000 de lei la categoria I.

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