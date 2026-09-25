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Actualitate· 1 min citire
Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. A fost emis mesaj Ro-Alert
Ro-Alert în județele Galați și Tulcea
Publicat25 sept. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.
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