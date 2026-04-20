Semnal de forță în Strâmtoarea Ormuz: SUA interceptează o navă iraniană
Donald Trump
Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Donald Trump a afirmat că o navă iraniană a fost somată de un distrugător american dotat cu rachete ghidate, aflat în Golful Oman, să își oprească deplasarea. Potrivit acestuia, echipajul nu s-a conformat avertismentelor.
Trump a susținut că intervenția a fost rapidă, iar nava americană a deschis focul, avariind sala motoarelor și forțând astfel oprirea vasului.
Liderul de la Casa Albă a mai precizat că pușcașii marini americani au preluat controlul asupra navei comerciale, identificată drept „Touska”, și verificau încărcătura acesteia.
Acțiunea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran în legătură cu securitatea traficului din Strâmtoarea Ormuz. Incidentul are loc într-un moment sensibil, în care Washingtonul se pregătea pentru o nouă rundă de negocieri directe cu Teheranul, în timp ce un armistițiu fragil este pe cale să expire.
Citește și:
- 13:24 - Ediție explozivă „100%” în această seară de la ora 18:00. Laurențiu Botin și invitații săi fac dezvăluiri care zguduie culisele puterii
- 13:03 - Verificări la centre de plasament și clinici medicale din Ilfov privind serviciile raportate la Casa de Asigurări de Sănătate
- 12:37 - Incendiu pe autostrada A1, în Hunedoara: camion încărcat cu fructe, mistuit de flăcări
- 12:26 - Anca Alexandrescu, dezvăluiri chiar înainte de votul PSD: „Votul va fi în unanimitate!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News