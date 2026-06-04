Grupare destructurată de DIICOT pentru „clonarea” mașinilor de lux

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au destructurat o grupare infracțională specializată în „clonarea” mașinilor de lux, acuzată de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

În cadrul anchetei, au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând din 2024 și ar fi obținut profituri importante din vânzarea unor autoturisme de lux, fie furate din state ale Uniunii Europene, fie achiziționate prin leasing. Membrii rețelei ar fi folosit metode avansate pentru sustragerea vehiculelor, precum descuierea electronică, duplicarea cheilor sau atacuri de tip „relay attack”.

După obținerea mașinilor, suspecții le modificau seriile de șasiu, transformându-le în „clone” ale unor autoturisme aparent legale. Cu acte false, vehiculele erau prezentate la RAR pentru înmatriculare, apoi vândute pe rețelele sociale către cumpărători de bună-credință. Prejudiciul estimat depășește 800.000 de euro.