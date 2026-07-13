Incendiu violent la 50 km de Paris. Avioane bombardiere cu apă, mobilizate în premieră FOTO&VIDEO

Un incendiu de vegetație deosebit de puternic izbucnit în pădurea Fontainebleau, la aproximativ 50 de kilometri sud de Paris, a mobilizat în premieră două avioane bombardiere cu apă în regiunea capitalei franceze. Flăcările au afectat traficul rutier și feroviar, în timp ce autoritățile avertizează că sezonul incendiilor din Franța este mult mai grav decât anul trecut.
Incendiul a izbucnit duminică după-amiază la marginea autostrăzii A6, principala arteră rutieră care leagă Parisul de sudul Franței, înainte de a se extinde rapid în pădurea Fontainebleau.
Incendiu pădure Fontainebleau, Franța/ Profimedia
Potrivit autorităților, focul era încă în extindere la începutul serii și mistuise deja aproximativ 30 de hectare de vegetație. Din cauza incendiului, circulația pe un segment al autostrăzii A6 a fost întreruptă, iar traficul pe linia feroviară de mare viteză Sud-Est a fost serios perturbat.
Premieră: avioane Dash bombardiere cu apă, trimise în regiunea Parisului
Pentru a limita extinderea flăcărilor, autoritățile franceze au mobilizat două avioane Dash bombardiere cu apă, trimise din Bordeaux și Nîmes.
Este pentru prima dată când astfel de aeronave sunt utilizate pentru stingerea unui incendiu în regiunea Parisului, a declarat pentru AFP locotenent-colonelul Eric Brocardi, purtătorul de cuvânt al Federației Naționale a Pompierilor din Franța.
La operațiune participă și două elicoptere bombardiere cu apă, un avion de recunoaștere și aproximativ 100 de pompieri. La începutul serii, autoritățile au precizat că nu existau informații privind locuințe aflate în pericol.
Trafic rutier și feroviar grav afectat
Incendiul a provocat blocaje importante în transport.
Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că circulația pe linia de mare viteză Sud-Est este perturbată, iar compania feroviară SNCF a informat că trenurile care sosesc sau pleacă din gara Paris Gare de Lyon înregistrează întârzieri de până la șase ore. Problemele de trafic apar într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale verii, când milioane de francezi pleacă în vacanță.
Valul de căldură amplifică riscul incendiilor
Autoritățile pun extinderea rapidă a incendiului pe seama temperaturilor foarte ridicate care afectează de mai multe zile regiunea pariziană și alte zone ale Franței.
În ultimele zile, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor și în departamentele Pyrénées-Orientales, Drôme, Lot, Savoie, Indre și Loire-Atlantique, ceea ce arată că fenomenul nu mai este limitat doar la sudul țării.
Bilanț în creștere: până la 25.000 de hectare arse
Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că până în prezent incendiile au distrus aproximativ 17.000 de hectare de pădure, însă după actualizarea datelor suprafața afectată va ajunge la aproximativ 25.000 de hectare.
Potrivit oficialului francez, bilanțul este de două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2025, pe fondul valurilor de căldură tot mai frecvente.
Autoritățile franceze au făcut apel la populație să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și au avertizat că persoanele care provoacă astfel de dezastre, fie intenționat, fie din neglijență, vor fi trase la răspundere penală.