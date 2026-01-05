Regimul nord-coreean a efectuat prima lansare de rachete balistice din acest an
Regimul de la Phenian a justificat tirul de rachete prin ceea ce numește "criza geopolitică recentă"
Coreea de Nord a efectuat prima lansare de rachete balistice din acest an.
Agenția de stat KCNA a prezentat un nou sistem de armament ca fiind ”de vârf”, cu rachete hipersonice, care au fost testate anterior în luna octombrie.
Prin vocea dictatorului Kim Jong-un, regimul de la Phenian a justificat tirul de rachete prin ceea ce numește "criza geopolitică recentă", la 2 zile după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro într-o operațiune specială a forțelor armate americane.
France Presse amintește că nord-coreenii acuză, de zeci de ani, administrațiile de la Washington că ar urmări să răstoarne guvernarea statului asiatic şi insistă că programele nucleare şi militare au drept scop descurajarea unui asemenea scenariu.
Citește și:
- 10:36 - Anchetă la Timișoara, după o postare online care incită la asasinarea președintelui Nicușor Dan
- 08:17 - Apel de mobilizare lansat de George Simion: „Este timpul să ne implicăm”. Mesaj transmis în Săptămâna Luminată
- 08:05 - Meteorologii anunță ploi abundente, urmate de o încălzire a vremii înainte de minivacanță de 1 mai: prognoza ANM pentru 4 săptămâni
- 07:57 - Alertă în Tulcea după noi atacuri rusești cu drone lângă graniță: a fost emis RO-Alert
