Tânăr de 24 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiat pe o stradă din Brăila. Agresorul, reținut
Poliție
Un tânăr de 24 de ani din județul Brăila a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat pe o stradă din localitatea Chișcani, în urma unui conflict mai vechi cu agresorul.
Incidentul s-a produs duminică seară, în centrul localității, iar potrivit polițiștilor, între cei doi exista o stare tensionată de mai mult timp. Surse din anchetă susțin că, în timpul audierilor, atacatorul, un tânăr de 22 de ani, ar fi declarat că victima i-ar fi făcut avansuri iubitei sale.
În momentul întâlnirii pe stradă, conflictul ar fi escaladat rapid, iar agresorul s-ar fi năpustit asupra victimei, lovind-o cu un obiect tăietor-înțepător în zona brațului drept.
Întâmplarea a avut loc chiar în timp ce în zonă trecea o ambulanță. Echipajul medical a intervenit imediat, acordându-i bărbatului primele îngrijiri la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spitalul din Brăila, unde se află în stare gravă.
Agresorul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală și tulburarea ordinii publice.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:35 - Gică Hagi, mesaj înaintea meciului cu Georgia: „Trebuie să jucăm cu onoare pentru România”
- 18:20 - Inițiativă diplomatică a SUA: plan propus de Marco Rubio pentru calmarea conflictului din Orientul Mijlociu
- 17:59 - Elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj, exmatriculat după ce a recunoscut consumul de droguri la DIICOT
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News