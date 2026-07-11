Răzbunare bizară și violentă: Un bărbat a atacat cu toporul calul unui localnic cu care se afla în conflict

Publicat 11 iul. 2026, 07:14 Actualizat 11 iul. 2026, 07:15 Sursă Realitatea.Net

Un conflict violent între doi localnici din comuna argeșeană Berevoești s-a încheiat într-un mod de o cruzime greu de imaginat. Un bărbat și-a vărsat furia pe animalul de povară al rivalului său, atacându-l cu un topor și provocându-i răni extrem de grave.

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