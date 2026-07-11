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Răzbunare bizară și violentă: Un bărbat a atacat cu toporul calul unui localnic cu care se afla în conflict

Scris deIulian Budusan
Publicat11 iul. 2026, 07:14
Actualizat11 iul. 2026, 07:15
SursăRealitatea.Net

Un conflict violent între doi localnici din comuna argeșeană Berevoești s-a încheiat într-un mod de o cruzime greu de imaginat. Un bărbat și-a vărsat furia pe animalul de povară al rivalului său, atacându-l cu un topor și provocându-i răni extrem de grave.

Incidentul, care a șocat întreaga comunitate, a mobilizat de urgență atât forțele de ordine, cât și medicii veterinari.

Animalul, victimă colaterală într-o reglare de conturi

Potrivit primelor date din anchetă, pe fondul unei neînțelegeri mai vechi, agresorul a decis să se răzbune pe vecinul său într-un mod barbar. În loc să își rezolve disputele direct cu acesta, bărbatul s-a îndreptat înarmați cu un topor către calul victimei, lovindu-l cu cruzime.

Martorii care au asistat neputincioși la scenele sângeroase au sunat imediat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Dosar penal și intervenție salvatoare pentru cal

La fața locului au sosit rapid echipaje de poliție, care au demarat cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs agresiunea. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănire sau schingiuire cu intenție a animalelor, acesta riscând acum pedeapsa cu închisoarea.

În paralel, a fost activată o celulă de criză pentru salvarea ecvideului. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș au preluat animalul în stare critică. Calul a primit îngrijiri medicale de urgență și se află în acest moment sub strictă monitorizare veterinară, medicii încercând să îi salveze viața.

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