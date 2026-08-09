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Actualitate· 1 min citire
Moment emoționant la Untold. Lewis Capaldi a făcut tot stadionul să cânte melodia „Someone You Loved”
Untold
Lewis Capaldi a oferit unul dintre cele mai emoționante momente de la Untold 2026. Artistul britanic a urcat pe scena principală a festivalului, iar piesa „Someone You Loved” a fost cântată la unison de zeci de mii de oameni.
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