Advertising
Social· 1 min citire
Fără indicator de „interzis”, dar totuși amendat: Cum a pierdut un sibian procesul pentru o parcare în centrul orașului
FOTO: Arhivă
Un șofer din Sibiu a fost amendat cu 200 de lei de Poliția Locală după ce și-a parcat autoturismul Volkswagen pe strada Tipografilor, la intersecția cu Piața Schiller, într-o zonă aflată în afara locurilor de parcare amenajate. Procesul-verbal consemna ocuparea fără drept a domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2001.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:30Continuă situația dramatică din Ceuta
- 23:25Ana Maria Păcuraru: „Ce se alege de un om căruia i se închide singura lui portiță?”
- 21:29Dacă radarul te prinde de mai multe ori în aceeași zi, scapi cu o singură amendă? Ce spune legea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News