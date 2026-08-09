Economie· 1 min citire

Inflația distruge majorarea salariului minim. Românii nu simt un trai mai bun

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat9 aug. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS

Salariul minim s-a majorat doar pe hârtie, nu și în buzunare! Asta pentru că majorarea de 125 de lei este anulată de inflația record. Plătim mai mult pentru alimente, carburanți și facturi, ceea ce înseamnă că cei 1,8 milioane de români care muncesc pe acest salariu în continuare depind de împrumuturi.

Salariul minim pe economie a fost majorat acum mai bine de 1 lună de zile, însă acest lucru nu le aduce românilor un trai mai bun.

Din contră, este vorba despre un salariu în continuare mult sub coșul minim de consum lunar. O majorare a salariului de doar 125 lei, în condițiile în care scumpirile din realitate au depășit sumele pe care românii le-au primit în plus la salariu.

În România, 1,8 milioane de români care muncesc pe acest salariu minim de 2.700 lei, asta în condițiile în care doar coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană depășește suma de 5.000 lei.

Pe lângă mâncare, românii trebuie să achite și facturile, dar și alte cheltuieli esențiale într-o gospodărie, iar apoi, când trag linie, constată că salariul este insuficient.

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