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Motocicletă a Poliției, proiectată în stația de autobuz

poliție

poliție

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:54

Doi polițiști, ambii în vârstă de 27 de ani, au fost răniți vineri seară în Pitești, după ce o șoferiță de 53 de ani nu s-a asigurat înainte de un viraj.

Femeia a intrat de pe o stradă laterală pe bulevardul care traversează centrul orașului. În acel moment s-a ciocnit cu unul dintre agenți aflat pe motocicletă.

Din impact, motorul a fost proiectat într-o stație de autobuz unde se afla a doua victimă - o polițistă din București, aflată în timpul liber.

Ambii răniți au ajuns la spital. Între timp, anchetatorii au stabilit că șoferița nu a consumat alcool. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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