Motocicletă a Poliției, proiectată în stația de autobuz

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:54

Doi polițiști, ambii în vârstă de 27 de ani, au fost răniți vineri seară în Pitești, după ce o șoferiță de 53 de ani nu s-a asigurat înainte de un viraj.

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