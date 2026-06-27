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Actualitate· 1 min citire
Motocicletă a Poliției, proiectată în stația de autobuz
poliție
Doi polițiști, ambii în vârstă de 27 de ani, au fost răniți vineri seară în Pitești, după ce o șoferiță de 53 de ani nu s-a asigurat înainte de un viraj.
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