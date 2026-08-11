Advertising
Actualitate· 1 min citire
Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări pe o stradă din Pitești
Conductă de gaz
Publicat11 aug. 2026, 11:48
Sursărealitatea.net
O conductă de gaze a fost spartă, marți, în timpul unor lucrări efectuate pe o stradă din municipiul Pitești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit cu o autospecială de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:59Nuclearelectrica ia în calcul oprirea în 48 de ore a Reactorului 2 de la Cernavodă, pe fondul scăderii nivelului Dunării
- 08:55Continuă lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala
- 08:06Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal în mare parte din țară și ploi puține
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News