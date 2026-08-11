Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări pe o stradă din Pitești

Publicat 11 aug. 2026, 11:48 Sursă realitatea.net

O conductă de gaze a fost spartă, marți, în timpul unor lucrări efectuate pe o stradă din municipiul Pitești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit cu o autospecială de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

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