Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal în mare parte din țară și ploi puține

România va traversa o perioadă în general mai caldă decât în mod obișnuit între 10 august și 7 septembrie. Temperaturile vor depăși mediile specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vestul și centrul țării.
Ploile vor fi deficitare în prima parte a intervalului, mai ales în zonele montane. Spre finalul lunii august și la începutul lui septembrie, cantitățile de precipitații se vor apropia treptat de normal.
Vestul și centrul țării, cele mai calde regiuni
În săptămâna 10-17 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale. Sud-estul va avea valori mai coborâte decât cele specifice perioadei, în timp ce în restul țării vremea se va menține în limite obișnuite. Ploile vor fi deficitare în toate regiunile, dar lipsa precipitațiilor se va resimți cel mai puternic în zonele montane. Între 17 și 24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în aproape toată țara, mai ales în vest și centru, în timp ce sud-estul va avea valori apropiate de mediile perioadei.
În aceeași săptămână, precipitațiile vor fi deficitare la munte și, local, în vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de normal. Intervalul 24-31 august va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în vest, nord și centru. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în general în jurul mediilor specifice perioadei, iar ploile vor reveni la un nivel normal în întreaga țară.
Cum va începe luna septembrie
În săptămâna 31 august-7 septembrie, temperaturile vor fi ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice se vor menține apropiate de mediile perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi normale în cea mai mare parte a teritoriului. Estimările urmăresc mediile săptămânale ale abaterilor de temperatură și precipitații în raport cu valorile înregistrate în perioada 2006-2025.