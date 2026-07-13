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Accident pe DEX 12 Pitești-Craiova. Două persoane au ajuns la spital după un impact violent între două mașini
Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş
Publicat13 iul. 2026, 10:52
SursăRealitatea.Net
Două persoane au fost rănite luni dimineață, în urma unui accident produs pe DEX 12 Pitești-Craiova, în județul Argeș. Circulația pe sensul de mers spre Slatina a fost blocată, iar șoferii au fost direcționați pe DN 65 până la eliberarea carosabilului.
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