Momente de panică în județul Argeș, după ce un bărbat a fost mușcat de urs. Care este starea lui de sănătate

Publicat 13 iul. 2026, 09:25 Sursă Realitatea.Net

Alertă în județul Argeș, după un nou atac al unui urs. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost mușcat în zona barajului Voina, din comuna Lerești, suferind răni la nivelul pulpei și al coapsei.

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