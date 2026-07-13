Panică în armata Rusiei: O mitralieră scăpată de sub control a băgat în sperieți un întreg pluton | VIDEO

Cine are nevoie de inamici când ai astfel de colegi la antrenamente? Un exercițiu al armatei ruse a fost la un pas de a intra în manualele de „așa nu”, după ce un soldat a scăpat de sub control o mitralieră rotativă grea, asigurându-se că absolut nimeni din poligon — cu excepția țintelor oficiale — nu se mai simte în siguranță.
Un videoclip devenit rapid viral pe platformele sociale scoate la iveală riscurile extreme ale improvizațiilor militare. Imaginile surprind un incident de o gravitate excepțională: o mitralieră grea scapă complet de sub control din cauza reculului, obligând un întreg grup de militari să plonjeze la pământ pentru a scăpa de o ploaie de gloanțe trasă la 360 de grade.
Deși clipul nu a fost verificat din surse independente și nu are coordonate clare de timp și spațiu, comunitatea OSINT (Open Source Intelligence) indică faptul că scena ar reprezenta un antrenament al unui grup mobil de foc al armatei ruse.
O armă aeriană forțată să tragă de la sol
Elementul central al incidentului este o mitralieră rotativă de calibru greu YakB-12,7, o armă cu patru țevi cu o cadență de tragere uriașă. Proiectat inițial pentru a fi montat pe temutele elicoptere de atac Mil Mi-24 „Hind”, acest sistem de armament nu a fost conceput pentru a fi utilizat de la sol din cauza reculului masiv, greu de stabilizat fără o structură hidraulică masivă.
Secvența video începe aparent normal, cu un militar poziționat în spatele armei instalate pe un trepied improvizat și un alt soldat care supraveghează manevra de la mică distanță. Însă, imediat ce trăgaciul este apăsat, forța fizică brută a reculului depășește complet rezistența sistemului de fixare la sol.
Efectul de morișcă: Soldat proiectat peste baricade
În loc să descarce rafalele spre ținta din poligon, mitraliera începe să se rotească violent în jurul propriului ax. Militarul din spatele ei este prins în capcană: forța cinetică îl învârte în cerc pe măsură ce încearcă cu disperare să redreseze ansamblul scăpat din frâu.
Pe măsură ce armamentul continuă să tragă necontrolat, accelerând mișcarea circulară, soldatul este aruncat violent peste o barieră de protecție din apropiere. Chiar și după prăbușirea acestuia, arma continuă să se rotească din inerție și să scuipe foc în toate direcțiile.
Pentru ceilalți militari prezenți în zonă, exercițiul s-a transformat instantaneu într-o cursă pentru viață. Aceștia au fost surprinși fugind panicabili sau aruncându-se la pământ pentru a evita traiectoriile complet imprevizibile ale proiectilelor.
Punctul culminant al panicii și nota de plată a improvizației
Haosul a fost oprit abia după ce un alt militar a dat dovadă de un curaj extrem (sau inconștiență), apropiindu-se de platforma aflată încă în mișcare pentru a bloca sistemul. Imediat după ce pericolul a trecut, acesta a făcut un gest care a stârnit ironii aprinse pe internet: a încercat să atingă cu mâna goală țevile metalice, retrăgându-și speriat degetele după ce s-a ars instantaneu din cauza temperaturii extreme acumulate în timpul rafalelor.
Până în prezent, Ministerul Apărării de la Moscova nu a emis nicio declarație oficială cu privire la acest incident, locația poligonului sau existența unor eventuale victime.
Internauții și experții militari care au analizat imaginile sugerează două ipoteze principale pentru acest eșec tehnic:
Ancorarea defectuoasă: Suportul terestru nu a fost proiectat corect pentru a prelua vectorul de forță generat de o armă de calibru 12,7 mm cu țevi rotative.
Dezechilibrul muniției: Poziționarea greșită a cutiei cu benzi de cartușe ar fi putut crea un efect de pârghie, favorizând mișcarea de rotație necontrolată.
Dincolo de speculații, clipul rămâne o dovadă clară a modului în care lipsa de experiență și adaptările tehnice făcute „la genunchi” pot transforma o sesiune de instrucție într-o potențială tragedie.