Incendiu la un depozit de deșeuri menajere de lângă Pitești

Un incendiu a izbucnit, vineri, la un depozit de deșeuri din comuna argeșeană Albota, în apropiere de municipiul Pitești. La fața locului intervin pompierii cu trei autospeciale de stingere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a transmis că flăcările au cuprins deșeuri menajere depozitate în exterior.

”La fața locului se acționează cu trei autospeciale de stingere, alături de un buldoexcavator (care intervine pentru îndepărtarea materialului combustibil din zona incendiată). Misiunea este în dinamică”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.

În momentul publicării acestei ștri, pompierii acționează pentru lichidarea focarelor, fiind eliminat riscul de extindere a incendiului la clădirile din vecinătate.