Cine va fi noul premier? Decizia de la Cotroceni, așteptată azi sau mâine - SURSE

Sursă: realitatea.net

Este așteptată decizia finală de la Palatul Cotroceni! Potrivit unor surse, Nicușor Dan se pregătește să desemneze astăzi sau cel târziu mâine noul premier. Pe masa președintelui sunt mai multe nume, inclusiv variante de tehnocrați din rândul consilierilor prezidențiali.

În continuare, sunt mai multe nume pe care președintele Nicușor Dan le ia în calcul, atât nume politice, cum ar fi cel al lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, cât și nume de eventuali premieri tehnocrați.

Între acestea se iau în calcul inclusiv variante de consilieri ai președintelui care ar putea prelua această funcție, cum ar fi Radu Burnete sau - foarte intens vehiculat - numele lui Eugen Tomac, un alt consilier prezidențial onorific al lui Nicușor Dan.

De asemenea, se ia în calcul și alte nume, cum ar fi cel al lui Alexandru Nazare, care ocupă funcția de ministru de finanțe, cât și numele lui Cătălin Predoiu din interiorul Partidului Național Liberal. Au fost așadar vehiculate mai multe variante, este așteptată o decizie din partea președintelui.

Ne așteptăm, de asemenea, ca mai apoi să se încerce formarea unei majorități sau cel puțin a unei formule de guvernare care să aibă majoritate măcar în Parlament. Și aici sunt mai multe scenarii luate în calcul. Nu s-a renunțat complet la varianta refacerii coaliției, dar ea este puțin probabilă atâta timp cât PNL și USR insistă că nu vor mai intra la guvernare cu PSD. Se ia în calcul scenariul unui guvern din care să facă parte doar PSD, dar care să aibă o susținere mai largă în Parlament, cât și scenariul unui guvern tehnocrat, spre exemplu, este o altă variantă care este discutată. La discuțiile de la Palatul Cotroceni a fost pusă pe masă inclusiv varianta alegerilor anticipate.