Incendiu devastator la casa lui Mircea Dinescu. Proprietatea s-a făcut scurm!

Tragedie pentru scriitorul și omul de cultură Mircea Dinescu, după ce locuința sa a fost grav afectată de un incendiu violent izbucnit în cursul acestei zile. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unui incendiu provocat, primele indicii sugerând că focul ar fi putut fi pus intenționat.

Alarma s-a dat în momentul în care vecinii au observat coloane de fum gros ieșind de sub acoperișul imobilului. Echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au mobilizat rapid mai multe autospeciale cu apă și spumă, însă localizarea incendiului a fost îngreunată de materialele inflamabile din structura casei și de vântul care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor.

Deși echipajele medicale au fost prezente la fața locului, din primele informații se pare că nu au fost înregistrate victime, Mircea Dinescu neaflându-se în locuință în momentul declanșării dezastrului. Cu toate acestea, pagubele materiale sunt considerabile, focul distrugând elemente importante de structură și bunuri de valoare.

Ipoteza unui incendiu provocat: Anchetă în curs

Ceea ce părea a fi un accident nefericit s-a transformat rapid într-o investigație criminalistică. După lichidarea focului, experții ISU și criminaliștii sosiți la fața locului au identificat anumite elemente suspecte care nu susțin varianta unui scurtcircuit sau a unei neglijențe domestice.

Surse apropiate anchetei indică faptul că au fost găsite indicii care sugerează o „mână criminală”. Anchetatorii verifică în prezent camerele de supraveghere din zonă și audiază martori pentru a stabili dacă persoane străine au pătruns pe proprietate înainte de izbucnirea focului. Ipoteza unei acțiuni deliberate este luată în calcul cu maximă seriozitate, având în vedere modul rapid în care s-au propagat flăcările în mai multe puncte ale clădirii.

Reacția comunității și impactul asupra patrimoniului personal

Vestea distrugerii casei lui Mircea Dinescu a generat un val de emoție în mediul public. Cunoscut nu doar pentru activitatea sa literară și jurnalistică, ci și pentru implicarea în conservarea patrimoniului culinar și cultural regional, Dinescu este o figură centrală a vieții publice românești. Locuința afectată adăpostea, pe lângă obiecte de uz personal, și piese cu valoare sentimentală și documentară.

În perioada următoare, expertizele tehnice vor stabili cu exactitate cauza izbucnirii incendiului. Dacă suspiciunile privind incendierea voluntară se confirmă, poliția va deschide un dosar penal pentru distrugere, încercând să identifice autorii și mobilul acestui gest extrem de periculos. Până la finalizarea cercetărilor, zona rămâne securizată pentru conservarea probelor.