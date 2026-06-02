Ședință de urgență la Guvern! Se aprobă ajutoarele pentru românii afectați de drona căzută în Galați

Executivul se întrunește astăzi, la ora 13:00, într-o ședință extraordinară organizată în format hibrid. Pe agenda urgentă a Guvernului figurează adoptarea hotărârii privind acordarea ajutoarelor financiare de urgență pentru persoanele și gospodăriile afectate în urma recentului incident cu drona prăbușită în județul Galați.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat acordarea unor ajutoare financiare rapide destinate familiilor și persoanelor singure a căror proprietate a fost afectată de prăbușirea unei drone în județul Galați. Hotărârea stabilește măsuri clare de sprijin material pentru refacerea imobilelor avariate, mandatând Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să promoveze actul normativ necesar în cadrul Executivului pentru eliberarea sumelor de bani.

Praguri financiare diferențiate în funcție de distrugerile provocate

Sumele acordate sinistraților vor fi distribuite pe baza a două praguri valorice fixe, calculate în raport cu nivelul pagubelor structurale suferite de fiecare imobil în parte. Astfel, pentru proprietățile care au înregistrat un grad de afectare de până la 25%, sprijinul financiar fixat este de 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură. În situațiile în care distrugerile depășesc pragul de 25% din structura locuinței, valoarea ajutorului de urgență crește la 25.000 de lei.

Evaluarea tehnică a pagubelor de către comisii speciale

Stabilirea exactă a procentului de distrugere și încadrarea în limitele financiare aprobate de CNSU vor fi realizate în teren de o echipă specializată de experți. Comisia tehnică se constituie oficial prin ordin al prefectului județului Galați, urmând ca metodologia de lucru, componența structurii de control și procedurile de examinare să fie reglementate prin acte administrative emise la nivel local. Acest mecanism va asigura o analiză riguroasă pentru fiecare solicitant, garantând corectitudinea sumelor alocate în raport cu daunele reale.

Suplimentarea bugetului public din Fondul de rezervă

Resursele financiare vitale pentru acoperirea integrală a acestor despăgubiri nu vor afecta programele curente ale Ministerului Muncii, fondurile fiind asigurate prin suplimentarea bugetului instituției direct din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. Pentru urgentarea plăților, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați deține responsabilitatea de a centraliza și de a transmite centralizatoarele complete cu datele tehnice către autoritățile centrale, facilitând astfel procesarea rapidă a dosarelor și virarea banilor către cetățenii afectați.