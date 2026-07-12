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Actualitate· 1 min citire
Motociclist căzut într-o râpă din masivul Iezer-Păpușa. Salvamontiștii au intervenit într-o zonă greu accesibilă
Operațiune salvare Salvamont
Publicat12 iul. 2026, 18:43
SursăRealitatea.net
Salvamontiștii din Argeș au intervenit duminică în masivul Iezer-Păpușa, pentru recuperarea unui motociclist care a căzut într-o râpă. Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă greu accesibilă de pe muntele Văcarea.
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