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Avarie majoră la Curtea de Argeș. Apa, oprită în municipiu și trei comune: o conductă magistrală s-a spart VIDEO

Conductă spartă Curtea de Argeș/ Captură vide

Conductă spartă Curtea de Argeș/ Captură vide

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat16 iul. 2026, 13:10
SursăRealitatea.Net

Furnizarea apei a fost întreruptă joi în municipiul Curtea de Argeș și în trei comune din apropiere, după ce o conductă magistrală a fost avariată în timpul unor lucrări de modernizare a unei străzi. Incidentul s-a produs la scurt timp după ce autoritățile locale anunțaseră finalizarea primei etape a lucrărilor de modernizare a Stației de Tratare a Apei Cerbureni.

Societatea Aquaterm a anunțat că alimentarea cu apă a fost oprită din Stația de Tratare a Apei Cerbureni din cauza unei avarii majore produse la conducta magistrală din zona Ivancea–Progresu. Potrivit companiei, conducta a fost spartă de firma care executa lucrări în zonă.

În urma intervenției, alimentarea cu apă va fi reluată doar după remedierea avariei și repornirea stației de tratare. Reprezentanții Aquaterm avertizează că apa ar putea avea o turbiditate ridicată imediat după reluarea furnizării, iar reumplerea și aducerea întregii rețele la presiunea normală vor dura aproximativ trei-patru ore, în funcție de consum.

Sunt afectați locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului.

Avaria a fost produsă la mai puțin de două ore după ce Primăria Curtea de Argeș anunțase încheierea, cu o săptămână înainte de termen, a primei etape a lucrărilor de modernizare a Stației de Tratare a Apei Cerbureni. Investiția, demarată în primăvară, a inclus înlocuirea conductelor și a instalațiilor de filtrare, schimbarea nisipului filtrant și a duzelor, curățarea și dezinfectarea bazinelor, precum și montarea unui sistem modern de monitorizare a calității apei. De asemenea, clădirea și bazinele stației au fost renovate.

Modernizarea a venit după o perioadă dificilă pentru sistemul de alimentare cu apă din zonă. La jumătatea lunii iunie, Direcția de Sănătate Publică Argeș anunțase că apa furnizată în Curtea de Argeș și localitățile limitrofe este din nou potabilă, pentru prima dată după mai bine de șapte luni.

Problemele au început în noiembrie 2025, când creșterea turbidității apei, în contextul lucrărilor de la amenajarea hidroenergetică Vidraru, a făcut ca apa furnizată unei populații de aproximativ 40.000 de locuitori să nu mai fie sigură pentru consum. Ulterior, analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase și, mai târziu, a enterococilor intestinali.

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