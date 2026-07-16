Începe Electric Castle 2026. Ce artiști nu trebuie ratați

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 iul. 2026, 13:17

Electric Castle (EC) 2026 începe, astăzi, iar cea de-a 12-a ediție a festivalului se anunță spectaculoasă în line up și experiențe pregătite de organizatori. Aproape 21.000 de participanți au ales să nu mai aștepte deschiderea „oficială” și au petrecut deja o primă noapte în campingul festivalului.

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