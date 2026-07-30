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Sport· 1 min citire
Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor
Foto: Facebook | Universitatea Craiova
Publicat30 iul. 2026, 08:27
Sursărealitatea.net
Universitatea Craiova a remizat cu Levski Sofia miercuri seară, scor 2-2, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
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