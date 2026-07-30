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Cod galben de caniculă

Avertizarea va intra în vigoare în această dimineață

Avertizarea va intra în vigoare în această dimineață

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net

Vom avea disconfort termic şi temperaturi care vor ajunge şi la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Un cod galben de caniculă va intra în vigoare joi dimineaţă la ora 10:00.

Timp de 24 e ore, va viza șapte judeţe din vestul ţării, mai exact Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Acolo va fi şi disconfort termic şi temperaturi care vor ajunge şi la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

În paralel, o informare meteo fără cod, valabilă până la 3 augut, arată că va fi caniculă în Banat, Crişana şi local în Oltenia, iar la finalul săptămânii şi în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi pe arii restrânse şi în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

În Câmpia de Vest, în weekend vor fi şi 38-39 de grade. În vestul şi sud-vestul ţării, nopţile vor fi tropicale, mai arată ANM.

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