Actualitate· 1 min citire

Final de drum pentru Cristiano Ronaldo la națională? Data retragerii, dezvăluită de presa britanică

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 14:37

Cristiano Ronaldo se apropie de finalul unei cariere legendare în tricoul naționalei Portugaliei. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Sun, atacantul și-ar fi stabilit deja momentul în care va încheia parcursul la prima reprezentativă.

Conform sursei citate, ultimul meci al lui Ronaldo pentru Portugalia ar urma să se dispute pe 24 septembrie 2026, când lusitanii vor întâlni Țara Galilor pe stadionul José Alvalade din Lisabona.

Arena are o semnificație aparte pentru starul portughez, fiind locul unde și-a făcut debutul în fotbalul de performanță, în tricoul lui Sporting Lisabona, înainte de transferul care i-a schimbat cariera, la Manchester United.

Federația Portugaliei pregătește un moment special

Presa britanică mai susține că oficialii Federației Portugheze de Fotbal își doresc ca despărțirea lui Cristiano Ronaldo de echipa națională să fie marcată printr-o ceremonie de amploare, în semn de recunoștință pentru contribuția sa de-a lungul anilor.

Ronaldo este considerat cel mai important jucător din istoria reprezentativei Portugaliei, deținând numeroase recorduri și fiind unul dintre cei mai apreciați sportivi ai țării.

Deocamdată, informațiile privind retragerea nu au fost confirmate oficial de Cristiano Ronaldo sau de Federația Portugheză, însă, dacă se vor adeveri, partida de pe stadionul José Alvalade ar putea reprezenta ultimul capitol al unei cariere internaționale de excepție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Cristiano Ronaldoretragere

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe