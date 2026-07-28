Advertising
Actualitate· 1 min citire
Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
Real Madrid
Real Madrid continuă să stabilească noi standarde în sportul mondial, de această dată din punct de vedere financiar. Clubul spaniol a anunțat că a încheiat exercițiul financiar 2025-2026 cu venituri operaționale de peste 1,2 miliarde de euro, o performanță fără precedent pentru o entitate sportivă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:52Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Dosarul de extrădare rămâne în analiză
- 20:30Ucraina lovește din nou în apropierea Moscovei. Sute de drone au vizat infrastructura strategică a Rusiei
- 20:03Piedone, mesaj devastator pentru Bolojan: „Cu asemenea reforme fără cap, nu repari statul. Distrugi o națiune întreagă!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News