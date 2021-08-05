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Sport· 2 min citire
Leo Messi pleacă de la Barcelona! Anunţul oficial făcut de clubul spaniol
Leo Messi pleacă de la Barcelona! Anunţul oficial făcut de clubul spaniol
Leo Messi nu a mai semnat o nouă înţelegere cu clubul catalan
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