Transfer-bombă pentru Radu Drăgușin! Italienii anunță mutarea care îl face cel mai scump fundaș din istoria clubului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 15:45

Radu Drăgușin este foarte aproape de o revenire în Serie A. Presa din Italia anunță că internaționalul român de la Tottenham Hotspur se află în negocieri avansate cu Fiorentina, iar transferul ar putea fi oficializat în perioada imediat următoare.

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