Adrian Mutu, gata să revină la Naționala U21. Ce spune despre o posibilă numire la FRF
Adrian Mutu
Adrian Mutu este pregătit să revină în antrenorat și ar accepta să pregătească din nou România U21. FRF urmează să decidă viitorul naționalei de tineret.
Adrian Mutu este pregătit să revină în antrenorat și nu exclude posibilitatea de a prelua din nou echipa națională de tineret a României. Fostul internațional spune că experiența avută la reprezentativa U21 a fost una pozitivă și că ar fi încântat să lucreze din nou cu jucători tineri de perspectivă. O eventuală numire depinde însă de decizia Federației Române de Fotbal (FRF).
În vârstă de 47 de ani, „Briliantul” nu a mai antrenat din martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul Ploiești. În ultimele săptămâni, numele său a fost vehiculat printre variantele pentru postul de selecționer al naționalei U21, în contextul incertitudinilor legate de viitorul actualului staff tehnic.
Adrian Mutu: „Sunt pregătit” să revină pe banca tehnică
Adrian Mutu spune că este pregătit să revină în antrenorat, dar subliniază că nu își face așteptări în privința unei eventuale numiri. Fostul selecționer al naționalei U21 afirmă că așteaptă cu calm decizia FRF.
„Sunt pregătit! Nu țin neapărat, în sensul că aștept calm, nu îmi fac iluzii. De pregătit, sunt pregătit, bineînțeles. Dacă nu vine, nu vine! Aștept și vedem ce se va întâmpla”, a declarat Mutu, potrivit presei sportive.
Tehnicianul a precizat că ar lua în calcul cu interes o revenire la reprezentativa de tineret, pe care a mai pregătit-o în perioada 2020–2021.
De ce ar accepta Mutu să antreneze din nou România U21
Fostul internațional consideră că naționala de tineret poate beneficia de potențialul generațiilor care vin din urmă. În opinia sa, jucătorii formați la categoriile U17, U18 și U19 pot contribui la construirea unei echipe U21 competitive pentru următorii ani.
Mutu spune că experiența anterioară la această reprezentativă l-a ajutat să înțeleagă specificul activității și că îi place să lucreze cu fotbaliști tineri, care au perspective de dezvoltare.
„M-aș întoarce la Under-21, pentru că a fost o experiență plăcută. [...] Potențial este, știu ce înseamnă echipa națională de tineret, așa că îmi face plăcere să lucrez cu jucători tineri de valoare”, a explicat fostul selecționer.
Cu toate acestea, Mutu a atras atenția că între disponibilitatea sa și o eventuală numire există un pas important: hotărârea conducerii Federației Române de Fotbal.
FRF trebuie să decidă viitorul naționalei de tineret
Viitorul băncii tehnice a reprezentativei U21 este urmărit cu atenție după ce echipa a ratat calificarea la Campionatul European. În acest context, Adrian Mutu este unul dintre antrenorii despre care s-a discutat ca posibilă variantă pentru postul de selecționer.
Deocamdată, declarațiile fostului internațional nu reprezintă confirmarea unei negocieri sau a unei numiri oficiale. Decizia aparține FRF, iar Mutu a transmis că nu intenționează să forțeze lucrurile.
O eventuală revenire ar însemna o nouă etapă pentru antrenorul care a mai condus naționala U21 și a activat ulterior la mai multe echipe de club din România și din străinătate.
Ce echipe a antrenat Adrian Mutu
Adrian Mutu și-a început cariera de antrenor la FC Voluntari, în 2018, după care a preluat reprezentativa U21 a României. Ulterior, a pregătit FCU Craiova, Rapid București, Neftçi Baku, CFR Cluj și Petrolul Ploiești.
Ultima sa experiență a fost la Petrolul, unde a activat între decembrie 2024 și martie 2025.
Ca jucător, Mutu a evoluat pentru formații importante precum Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina, dar și pentru cluburi din România. La echipa națională a României a adunat 77 de selecții și a marcat 35 de goluri, fiind golgheterul all-time al reprezentativei, la egalitate cu Gheorghe Hagi.
Revenirea lui Adrian Mutu la naționala U21 rămâne, așadar, o posibilitate. Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea, însă decizia finală privind viitorul reprezentativei de tineret urmează să aparțină Federației Române de Fotbal.
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