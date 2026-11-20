Proprietarii din turismul argeșean raportăm pierderi semnificative și scepticismul clienților privind potabilitatea apei, chiar dacă alimentarea s-a normalizat parțial.
Dumitru Grecu, proprietarul hotelului „Valea cu Pești” din Vidraru, a declarat pentru Jurnalul de Argeș că activitatea sa a fost grav afectată de criza apei potabile care a durat aproape un an în zona Curtea de Argeș.
Antreprenorul a precizat că mulți locuitori continuă să cumpere apă îmbuteliată sau să o aducă din fântâni private, deși situația s-a ameliorat. El a menționat că apa livrată în prezent provine din Barajul Vidraru și este considerată curată, spre deosebire de cea preluată anterior din fundul lacului.
Costurile operaționale ale hotelului au crescut considerabil din necesitatea achiziționării apei pentru toalete și bucătărie, în condițiile în care numărul turiștilor a scăzut față de prognozele inițiale. Grecu a subliniat că nu există un mecanism clar prin care antreprenorii să solicite despăgubiri pentru cheltuielile suplimentare suportate din fonduri proprii.
Pentru a se asigura independent de rețeaua publică, proprietarul lucrează la realizarea unui al patrulea foraj de adâncime. Lucrările vor fi efectuate în perioada extrasezonului, pentru a limita deranjamentele cauzate de zgomotul echipamentelor.
Grecu a criticat, de asemenea, modul în care administrația locală a gestionat situația, afirmând că Primăria Curtea de Argeș nu a reușit să realizeze un foraj alternativ pentru stocarea apei, deși există zeci de foraje private în oraș.