Publicat 19 nov. 2026, 09:53 Sursă Ziar Harghita

Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie 2026, un proiect de lege care prevede daune morale de minimum 50.000 de euro pentru persoanele rănite sau decedate în urma atacurilor de urs și ale altor specii din anexele Legii vânătorii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre atac urs harghita