Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie 2026, un proiect de lege care prevede daune morale de minimum 50.000 de euro pentru persoanele rănite sau decedate în urma atacurilor de urs și ale altor specii din anexele Legii vânătorii.
Inițiativa legislativă, propusă de UDMR, a fost votată cu 72 de voturi pentru, 16 împotrivă și 17 abțineri. Textul a fost trimis Camerei Deputaților, care are votul decisiv.
Legea în vigoare permite deja acordarea de daune morale în cazurile de rănire sau deces provocate de animale sălbatice. Noul proiect fixează un prag minim al despăgubirilor și detaliaază beneficiarii în cazul decesului victimei. Sumele ar reveni soțului supraviețuitor și copiilor, iar în lipsa acestora, altor rude de gradul întâi.
Despăgubirile ar acoperi, după caz, cheltuielile de spitalizare și de înmormântare, precum și veniturile nete pierdute. Măsura se aplică nu doar urșilor, ci și altor specii din anexele Legii vânătorii, printre care lupul, mistrețul, șacalul și vulpea.
În forma votată de Senat, rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia nu ar mai constitui infracțiune. O altă prevedere reduce de la 40.000 la 500 de euro despăgubirea pentru prejudiciul adus faunei prin uciderea ilegală a unui urs.
Senatorul UDMR Tánczos Barna, unul dintre inițiatorii proiectului, a susținut că braconajul rămâne infracțiune. În schimb, expertul în carnivore mari Cristian Papp a avertizat că reducerea sumei despăgubirii ar putea încuraja braconajul.
Impactul asupra agriculturii din Harghita
Până la 12 noiembrie, Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita evaluase aproximativ 360 de cazuri de pagube provocate de animale sălbatice. Verificările au vizat în principal culturile agricole și au acoperit circa 700 de hectare.
Potrivit directorului Romfeld Zsolt, urșii au produs cele mai multe pagube în culturile de porumb, iar mistreții au afectat mai ales culturile de cartofi. În 2026, județul Harghita are o cotă de prevenție de 106 urși, repartizată pe 45 de fonduri cinegetice.
Legea nr. 190/2026, publicată în octombrie, stabilește pentru fiecare dintre anii 2026 și 2027 o cotă națională de 859 de exemplare pentru prevenție și 110 pentru intervenție. Același act normativ interzice recoltarea femelelor însoțite de pui mai mici de doi ani.