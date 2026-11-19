Polițiștii din Câmpulung au oprit un microbuz condus de un bărbat de 59 de ani, cu 0,33 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a primit amenzi și i s-a suspendat dreptul de conducere pentru 90 de zile.
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Mihăești, a fost sancționat de poliția rutieră după ce a fost depistat conducând un microbuz sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc pe drumul județean DJ 738, pe raza localității de domiciliu a șoferului.
Testarea cu etilotest a arătat o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările ulterioare au evidențiat și faptul că autovehiculul avea inspecția tehnică periodică (ITP) expirată.
Conducătorul auto a primit două amenzi, cu o valoare totală de 1.946,25 de lei. Polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Șoferului i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar certificatul de înmatriculare al microbuzului a fost retras.
Controalele rutiere din ultimele 24 de ore
Acțiunile de verificare au continuat pe parcursul unei zile întregi. Polițiștii rutieri din Câmpulung au verificat 36 de autovehicule, au legitimat 38 de persoane și au efectuat 27 de testări pentru depistarea consumului de alcool.
În urma controalelor, au fost aplicate un total de 17 sancțiuni contravenționale. Valoarea cumulată a amenzilor ridicate în această perioadă este de 5.622,5 lei.