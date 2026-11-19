Publicat 19 nov. 2026, 12:19 Sursă ePitești

Polițiștii din Câmpulung au oprit un microbuz condus de un bărbat de 59 de ani, cu 0,33 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a primit amenzi și i s-a suspendat dreptul de conducere pentru 90 de zile.

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