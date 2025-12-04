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Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zile, deși verificările nu au arătat nicio neregulă
Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zile, deși verificările nu au arătat nicio neregulă
Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zil
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