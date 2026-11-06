„Safari cu urși” pe Transfăgărășan, noua atracție turistică din România. Cât plătesc turiștii
„Safari cu urși” pe Transfăgărășan
Tururile de observare a urșilor pe Transfăgărășan costă de la 400 de lei la sute de euro. Specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru turiști și animale.
Observarea urșilor de pe Transfăgărășan a devenit o atracție turistică promovată tot mai intens pe internet. Agențiile și operatorii de turism au început să ofere excursii de o zi, în care turiștilor români și străini li se promite posibilitatea de a vedea urșii bruni de aproape, în timp ce parcurg unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Prețurile pornesc de la aproximativ 400 de lei și pot depăși 1.000 de lei pentru o singură persoană.
Oferta pare tentantă pentru cei care vor să fotografieze animalele sălbatice în mediul lor natural. Specialiștii atrag însă atenția că astfel de excursii pot avea consecințe grave atât pentru oameni, cât și pentru urși, mai ales atunci când turiștii opresc mașinile, se apropie de animale sau încearcă să le ofere hrană.
Cât costă un safari cu urși pe Transfăgărășan
O simplă căutare pe internet scoate la iveală numeroase oferte turistice care includ observarea urșilor de pe Transfăgărășan. Unele excursii pornesc din București, altele din Brașov, iar pachetele combină traseul montan cu vizitarea unor obiective precum Cetatea Poenari, Barajul Vidraru și Lacul Vidraru.
Printre ofertele identificate se numără excursii de aproximativ 400 de lei de persoană, dar și pachete care ajung la 667-677 de lei. Pentru turiștii care își doresc experiențe mai elaborate, există variante care costă peste 200 de dolari pentru un adult sau chiar 356 de euro de persoană pentru un tur privat.
Promovarea se face atât în limba română, cât și în engleză, semn că operatorii urmăresc să atragă și turiști din străinătate.
Descrierile comerciale pun accent pe posibilitatea întâlnirii cu ursul brun în Munții Făgăraș și pe experiența fotografierii animalelor în apropierea celebrului drum montan.
Recenziile turiștilor sunt împărțite. Unii povestesc că au reușit să observe mai mulți urși în timpul excursiei, în timp ce alții reclamă condițiile de transport, vremea nefavorabilă sau faptul că anumite porțiuni ale traseului nu erau accesibile.
Specialiștii avertizează: turismul cu urși de pe Transfăgărășan poate fi periculos
Deși excursiile de observare a animalelor sunt promovate ca experiențe turistice, specialiștii din domeniul silvic avertizează că întâlnirile organizate cu urșii pe marginea drumului nu trebuie încurajate.
Dragoș Ionescu, inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Argeș, susține că astfel de activități pot încuraja apropierea oamenilor de animalele sălbatice, fără ca turiștii să cunoască regulile elementare de siguranță.
Acesta a atras atenția că în 2026 au fost înregistrate numeroase incidente în care turiști străini au fost mușcați de urși pe Transfăgărășan.
Potrivit specialistului, autoritățile au organizat echipe mixte de control, cu reprezentanți ai instituțiilor de mediu, ai Gărzii Forestiere, ai Direcției Silvice și ai Jandarmeriei, pentru a preveni interacțiunile periculoase dintre oameni și animale.
Reprezentantul Direcției Silvice Argeș a precizat că instituția nu susține acest tip de turism, deoarece poate contribui la obișnuirea urșilor cu prezența oamenilor și a mașinilor.
Urșii sunt obișnuiți cu hrana primită de la turiști. De ce este periculos fenomenul
Unul dintre principalele motive de îngrijorare este comportamentul animalelor sălbatice care au ajuns să asocieze zgomotul mașinilor și prezența oamenilor cu posibilitatea de a primi hrană.
Dumitru Grecu, managerul Hotelului „Valea cu Pești”, consideră că observarea urșilor ar trebui realizată numai în spații special amenajate, unde există condiții de siguranță și reguli stricte.
Acesta a explicat că a avut în trecut experiențe de observare a animalelor în observatoare special amenajate de Romsilva, dar consideră riscantă organizarea unor excursii în care turiștii urmăresc urșii direct de pe marginea drumurilor.
La rândul său, Manu Nedelea, ghid turistic local din Corbeni, a declarat că a primit numeroase solicitări din partea turiștilor străini pentru astfel de excursii, însă a refuzat să le organizeze din cauza pericolelor.
Ghidul a atras atenția că unii vizitatori încearcă să se apropie cât mai mult de animale pentru fotografii sau filmări și ajung să le ofere mâncare.
Problema este că hrănirea urșilor îi determină să asocieze oamenii cu sursele ușor accesibile de hrană, ceea ce poate crește riscul unor întâlniri periculoase.
Amenzi de până la 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii
Autoritățile atrag atenția că hrănirea animalelor sălbatice aflate în libertate este interzisă și poate atrage sancțiuni importante.
Potrivit informațiilor furnizate de Jandarmeria Argeș în materialul publicat de Jurnalul de Argeș, amenzile pentru hrănirea urșilor pot ajunge la 30.000 de lei.
În 2026, au fost aplicate patru sancțiuni, valoarea totală a acestora fiind de 40.000 de lei.
Specialiștii fac o distincție clară între observarea urșilor în spații special amenajate, sub supravegherea personalului instruit, și tururile organizate pe marginea Transfăgărășanului.
În cazul observatoarelor din pădure există reguli stricte, iar activitatea se desfășoară în condiții controlate. Pe drumul montan, în schimb, opririle repetate și apropierea turiștilor pot încuraja comportamente riscante.
Transfăgărășanul rămâne una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice ale României, însă specialiștii avertizează că întâlnirea cu un urs nu trebuie transformată într-un obiectiv turistic urmărit cu orice preț. Animalele sălbatice trebuie admirate de la distanță, fără hrănire și fără încercări de apropiere.
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